Булыкин: «Локо» мог добиться результата с «Крыльями», если бы сразу забил с пенальти

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничейном результате команды в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в рамках матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сегодня был хороший шанс. Если бы пенальти бил не Камано, а Миранчук, то была бы совсем другая игра. Не знаю, кто там определяет пенальтиста перед игрой, но Камано пробил плохо — из-за этого были проблемы с результатом.
«Крылья Советов» приятно удивили: не боялись играть, создавали моменты. «Локомотив» мог добиться нужного результата, если бы забил сразу пенальти, а не мучился до конца», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Локомотив» с тремя очками идёт на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Крылья Советов» (5) — 10-е.
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