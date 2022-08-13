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Динияр Билялетдинов: «Локомотив» играет натужено — вопрос к физическому состоянию

Динияр Билялетдинов: «Локомотив» играет натужено — вопрос к физическому состоянию
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Бывший футболист московского «Локомотива» и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов после матча железнодорожников с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) прокомментировал игру команды в новом сезоне РПЛ.

«Крылья» — опасная команда. «Локомотив» больше контролировал мяч. Когда играешь слишком высоко в атаке, то появляются проблемы в обороне — большие зоны за спиной, чем и пользовались «Крылья».

Не могу понять, почему у «Локомотива» такая разбалансировка в игровых линиях. Цельный матч вообще не удаётся провести. Сейчас спаслись, ранее с «Ростовом» спаслись. Команда играет натужено: вопрос к физическому состоянию. Может быть два вектора: либо перегружены, либо недогружены — не готовы проводить на поле все 90 минут», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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