Осинькин: ничейный счёт с «Локо» закономерен, но «Крылья» были ближе к победе

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ход матча 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше. Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.



«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих. Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова — мы не знали, как поведут себя наши игроки. Счёт закономерен, но мы были ближе к победе», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.