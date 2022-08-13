Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» эмоционально поздравила сестру со свадьбой после разгрома «Чертаново»

Футболистка «Зенита» эмоционально поздравила сестру со свадьбой после разгрома «Чертаново»
Комментарии

Защитница «Зенита» Любовь Кипяткова обратилась к своей сестре после победы над «Чертаново» (3:0) в матче 17-го тура женской Суперлиги.

«У меня сегодня был особый настрой. У меня есть сестра-близняшка Анюта, у неё сегодня свадьба. Сеструль, извини, что не получилось быть рядом, знаю, что ты хотела, чтобы я стояла рядом с тобой. Эта победа для тебя! Я старалась тебя порадовать своей игрой! Я желаю тебе с Антоном, чтобы у вас всё складывалось наилучшим образом в жизни, ну и детишек, конечно. Я тебя люблю! Обнимаю и крепко целую, — сказала Кипяткова в видео, опубликованном в телеграм-канале Суперлиги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Суперлиги.

«Зенит» после сегодняшней победы набрал 42 очка и укрепил своё лидерство, оторвавшись от московских «Локомотива» и ЦСКА на пять очков.

Новость по теме
«Зенит» обыграл «Чертаново» в матче 17-го тура чемпионата России среди женщин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022