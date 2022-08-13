Футболистка «Зенита» эмоционально поздравила сестру со свадьбой после разгрома «Чертаново»

Защитница «Зенита» Любовь Кипяткова обратилась к своей сестре после победы над «Чертаново» (3:0) в матче 17-го тура женской Суперлиги.

«У меня сегодня был особый настрой. У меня есть сестра-близняшка Анюта, у неё сегодня свадьба. Сеструль, извини, что не получилось быть рядом, знаю, что ты хотела, чтобы я стояла рядом с тобой. Эта победа для тебя! Я старалась тебя порадовать своей игрой! Я желаю тебе с Антоном, чтобы у вас всё складывалось наилучшим образом в жизни, ну и детишек, конечно. Я тебя люблю! Обнимаю и крепко целую, — сказала Кипяткова в видео, опубликованном в телеграм-канале Суперлиги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Суперлиги.

«Зенит» после сегодняшней победы набрал 42 очка и укрепил своё лидерство, оторвавшись от московских «Локомотива» и ЦСКА на пять очков.