«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счёт в концовке первого тайма

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит центральный матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Зенит» на своём поле принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нападающий «Зенита» Малком открыл счёт в добавленное к первому тайму время, из-за пределов штрафной замкнув передачу Андрея Мостового. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга мог открывать счёт раньше, но несколько спасений совершил Игорь Акинфеев.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Максим Гаврилин (Владимир).
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