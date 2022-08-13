Игорь Осинькин высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал судейство бригады Евгения Кукуляка в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1).
«Не могу сказать, что случилось что-то конкретное из-за судьи. Мелочи какие-то всегда найдутся: несколько штрафных, угловой, который был прямо перед глазами бокового судьи, — всё это вызвало удивление не только у меня, но и у всех, кто сидел на скамейке.
Что касается реализации, это вечный вопрос, вопрос психологии и мастерства. Хотелось бы, чтобы мы лучше забивали в этих моментах. Самая лучшая реализация, вы удивитесь, но это у Месси», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Команды пробили три пенальти на двоих, реализован был лишь один — автором гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, сравнявший счёт.
- 13 августа 2022
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:26
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:42
-
17:32
-
17:28
-
17:24
-
17:20
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:18
-
15:58
-
15:58
-
15:44