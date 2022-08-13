Вендел — о матче с ЦСКА: мы настраивались играть активно с первых минут

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал игру команды в матче с ЦСКА (1:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У нас был настрой с первых минут играть активно в атаке. Понимали, что есть моменты, но не получалось реализовать. В концовке устроили навал, добились своего. Сейчас нужно отдохнуть, послушать тренера, а во втором тайме довести игру до ума», — сказал Вендел в эфире телеканала «Матч Премьер».

Счёт в матче в добавленное к первому тайму время открыл нападающий «Зенита» Малком, дальним ударом поразивший ворота Игоря Акинфеева. Отметим, что вратарь армейцев до этого совершил несколько спасений, позволяя своей команде удерживать ничейный счёт в матче.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.