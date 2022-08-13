Вендел — о матче с ЦСКА: мы настраивались играть активно с первых минут
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал игру команды в матче с ЦСКА (1:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«У нас был настрой с первых минут играть активно в атаке. Понимали, что есть моменты, но не получалось реализовать. В концовке устроили навал, добились своего. Сейчас нужно отдохнуть, послушать тренера, а во втором тайме довести игру до ума», — сказал Вендел в эфире телеканала «Матч Премьер».
Счёт в матче в добавленное к первому тайму время открыл нападающий «Зенита» Малком, дальним ударом поразивший ворота Игоря Акинфеева. Отметим, что вратарь армейцев до этого совершил несколько спасений, позволяя своей команде удерживать ничейный счёт в матче.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Новость по теме«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счёт в концовке первого тайма
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