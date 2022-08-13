Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел — о матче с ЦСКА: мы настраивались играть активно с первых минут

Вендел — о матче с ЦСКА: мы настраивались играть активно с первых минут
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал игру команды в матче с ЦСКА (1:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У нас был настрой с первых минут играть активно в атаке. Понимали, что есть моменты, но не получалось реализовать. В концовке устроили навал, добились своего. Сейчас нужно отдохнуть, послушать тренера, а во втором тайме довести игру до ума», — сказал Вендел в эфире телеканала «Матч Премьер».

Счёт в матче в добавленное к первому тайму время открыл нападающий «Зенита» Малком, дальним ударом поразивший ворота Игоря Акинфеева. Отметим, что вратарь армейцев до этого совершил несколько спасений, позволяя своей команде удерживать ничейный счёт в матче.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Новость по теме
«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счёт в концовке первого тайма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022