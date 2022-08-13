Циннбауэр: у «Локо» есть травмированные игроки, но это не отмазки и не оправдания

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) прокомментировал старт сезона РПЛ в исполнении своей команды.

«У нас очень плохой старт — мы разочарованы этим. Сегодняшняя игра с «Крыльями Советов» — не лучшая наша игра. Мы должны больше бить по воротам, забивать. Что-то не удаётся, где-то медленно сыграли, дали возможность сопернику вернуться на свою половину поля. Не хочу находить оправдания, но у нас есть травмированные игроки, но это не отмазки и не оправдания», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После первых пяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» набрал три очка и сейчас занимает 13-ю строчку в таблице (у идущими ниже клубов «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо» по матчу в запасе).