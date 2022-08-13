Миранчук спасал «Локо», Гильерме наблюдал за сейвом Худякова. Фото матча с «Крыльями»

13 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) прокомментировал старт сезона РПЛ в исполнении своей команды.



«У нас очень плохой старт — мы разочарованы этим. Сегодняшняя игра с «Крыльями Советов» — не лучшая наша игра. Мы должны больше бить по воротам, забивать. Что-то не удаётся, где-то медленно сыграли, дали возможность сопернику вернуться на свою половину поля. Не хочу находить оправдания, но у нас есть травмированные игроки, но это не отмазки и не оправдания», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.