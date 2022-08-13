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«Лейпциг» сыграл вничью с «Кёльном», «Байер» уступил «Аугсбургу»

«Лейпциг» сыграл вничью с «Кёльном», «Байер» уступил «Аугсбургу»
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Леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг» провели матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.

Матч «Байера» и «Аугсбурга», сыгранный на «Бай-Арене» в Байере, закончился победой гостей — 2:1. Первый мяч во встрече забил на 15-й минуте финский полузащитник «Аугсбурга» Фредрик Йенсен. Счёт на 43-й минуте сравнял чилийский полузащитник «Байера» Чарлес Арангис. Победный мяч — за авторством вышедшего на замену в составе «Аугсбурга» Андре Хана (84-я минута). С первых минут на поле в составе «аспириновых» вышли российский вратарь Андрей Лунёв и ранее выступавший за «Зенит» нападающий Сердар Азмун, получивший в этом матче жёлтую карточку.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Йенсен – 15'   1:1 Арангис – 43'   1:2 Хан – 82'

«Лейпциг» и «Кёльн» сыграли вничью — 2:2. Встреча проходила на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. В составе хозяев голами отметились вернувшийся в команду нападающий Тимо Вернер и французский полузащитник Кристофер Нкунку. Один мяч «Кёльна» был забит хавбеком Флорианом Дитцем, второй — автогол игрока «красных быков» Йошко Гвардиола. В добавленное к первому тайму время венгерский полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи был удалён с поля, поэтому вторую половину матча команда провела в меньшинстве.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Кёльн
Кёльн
1:0 Вернер – 36'   1:1 Диц – 40'   2:1 Нкунку – 56'   2:2 Гвардиол – 72' (автогол)
Удаления: Собослаи – 45+1' / нет
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