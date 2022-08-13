Главный тренер «Локомотива» высказался о конкуренции между Худяковым и Гильерме

Наставник московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, что тренерский штаб команды в качестве первого номера рассматривает вратаря Даниила Худякова.

«Главный тренер смотрит на состояние игроков на тренировках перед тем, как выставить основной состав. Сейчас у нас отдаётся предпочтение Худякову. Но я очень рад, что у нас есть такой опытный вратарь, как Гильерме. Он оказывает небольшое давление на Худякова — это здоровая конкуренция. У нас есть игровая неделя, посмотрим, как будут выглядеть оба вратаря. Позже будем принимать решение, кто сыграет в следующем матче», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Худяков отразил удар с пенальти.