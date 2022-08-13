«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 13 августа, на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовые составы команд:



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулёв.

Запасные: Лещук, Будачёв, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.

Обслужит матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервным судьёй назначен Роман Сафьян (Москва). Арбитр VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).