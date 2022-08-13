«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»
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Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» на «Этихаде» принимал «Борнмут». «Горожане» добились уверенной победы — 4:0.
Первый мяч в этой встрече на 19-й минуте с передачи Эрлинга Холанда забил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Удвоил преимущество «Сити» на 31-й минуте бельгиец Кевин Де Брёйне — результативный пас на счету англичанина Фила Фодена. На 37-й минуте эти игроки поменялись ролями, и уже Фоден отличился после ассиста Де Брёйне. Завершилась серия взятия ворот «Борнмута» автоголом колумбийского полузащитника «вишен» Хефферсона Лермы — это произошло на 79-й минуте.
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