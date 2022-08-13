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«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»
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Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» на «Этихаде» принимал «Борнмут». «Горожане» добились уверенной победы — 4:0.

Первый мяч в этой встрече на 19-й минуте с передачи Эрлинга Холанда забил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Удвоил преимущество «Сити» на 31-й минуте бельгиец Кевин Де Брёйне — результативный пас на счету англичанина Фила Фодена. На 37-й минуте эти игроки поменялись ролями, и уже Фоден отличился после ассиста Де Брёйне. Завершилась серия взятия ворот «Борнмута» автоголом колумбийского полузащитника «вишен» Хефферсона Лермы — это произошло на 79-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Гюндоган – 19'   2:0 Де Брёйне – 31'   3:0 Фоден – 37'   4:0 Лерма – 79' (автогол)
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