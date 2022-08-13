В «Локомотиве» прокомментировали неудачный старт сезона

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о старте сезона для московской команды. У железнодорожников три очка в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Неудачный старт сезона, которого никто не ожидал. Вся подготовка, которая была запланирована, была выполнена. Команда подходила в полном составе, за исключением травмы Рифата Жемалетдинова. В первых двух матчах мы должны были набирать очки, после было два сложных выезда. Да и матч с «Крыльями» не принёс желаемого результата. Мы не можем сказать, что качество игры нас устраивает», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» на домашнем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).