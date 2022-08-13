Арбитр Федотов: если бы помощник не поднял флаг — гол ЦСКА в ворота «Зенита» засчитали бы

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию с отменённым голом ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:2) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменён верно – здорово разобрался помощник. Но если бы он не поднял флаг, то гол в ворота «Зенита» засчитали бы – для VAR это не очевидная ошибка, они бы её не исправили, а чертить линии им нечем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).