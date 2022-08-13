Судья Федотов: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол на Дивееве

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что Павел Кукуян принял правильное решение не назначать второй пенальти в ворота «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Что касается эпизода с Дивеевым в штрафной «Зенита», то игрок хозяев играл сначала в мяч, а потом уже был контакт. Решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» за фол на Дивееве правильное», — рассказал Федотов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).