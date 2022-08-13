Семак оценил игру Мантуана, забившего победный гол в ворота ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Густаво Мантуана в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1). Бразильский футболист забил победный мяч в дебютной встрече за российскую команду.

«Непросто Мантуану было войти в игру. Высокая интенсивность, накал. То, как он работает с мячом, нас радует. Но ему нужно время освоиться и понять требования. Но вообще это боевая единица, который принёс своим голом нам победу. И мог забивать ещё», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).