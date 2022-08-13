Сергей Семак: пока не очень понимаем возможности Мантуана

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из футболистов команды готов сыграть на правом фланге обороны.
«Сутормин? Лёша — универсальный игрок, может сыграть на любой позиции. Иногда смотрится хорошо, иногда не очень. Понятно, что это не его родная позиция. Сейчас Слава (Вячеслав Караваев. — Прим. «Чемпионата») вернулся, дай бог наберёт форму. Есть Арсен Адамов, есть над чем работать. Посмотрим, как быстро Слава наберёт форму. Мантуан справа в обороне? Это возможно только в случае форс-мажора. Мы пока не очень понимаем его возможности», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» обыграл ЦСКА 2:1 в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Голами у команды отметились Малком и Густаво Мантуан.
- 13 августа 2022
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