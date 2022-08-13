Семак объяснил, почему ЦСКА больше контролировал мяч во втором тайме с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход игры в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Мы готовились именно к такой игре. Большинство команд против нас играют от обороны. Нам важно соблюсти баланс и меньше ошибаться в передачах. Непросто иногда даётся. Количественно и качественно вскрывать оборону сложно. Касаемо игры нашей, я доволен.



Карраскаль может придержать мяч. Меньше стало потерь. Поэтому во втором тайме он вышел и стало больше контроля. Он может обыграть один в один. Добавляет креативности в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).