Семак объяснил, почему ЦСКА больше контролировал мяч во втором тайме с «Зенитом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход игры в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).
«Мы готовились именно к такой игре. Большинство команд против нас играют от обороны. Нам важно соблюсти баланс и меньше ошибаться в передачах. Непросто иногда даётся. Количественно и качественно вскрывать оборону сложно. Касаемо игры нашей, я доволен.
Карраскаль может придержать мяч. Меньше стало потерь. Поэтому во втором тайме он вышел и стало больше контроля. Он может обыграть один в один. Добавляет креативности в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).
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