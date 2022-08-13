Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался об ошибках Деяна Ловрена

Сергей Семак высказался об ошибках Деяна Ловрена
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибках защитника команды Деяна Ловрена в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Ошибки Ловрена? В моменте с голом была цепь ошибок. Лёша, Деян, Родригао не успели сыграть на опережение. Явной ошибки не было. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал.

По ошибкам мы всё разбираем. На месте Деяна может сыграть и Дима Чистяков. По тренировкам и играм мы смотрим, кто лучше готов на сегодняшний день. Мы будем рады, если Чистяков наберёт форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).

«Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка «Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022