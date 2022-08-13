Сергей Семак высказался об ошибках Деяна Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибках защитника команды Деяна Ловрена в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Ошибки Ловрена? В моменте с голом была цепь ошибок. Лёша, Деян, Родригао не успели сыграть на опережение. Явной ошибки не было. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал.



По ошибкам мы всё разбираем. На месте Деяна может сыграть и Дима Чистяков. По тренировкам и играм мы смотрим, кто лучше готов на сегодняшний день. Мы будем рады, если Чистяков наберёт форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).