Незасчитанный гол ЦСКА в матче с «Зенитом». Видео

В центральном матче 5-го тура РПЛ произошёл спорный эпизод. Арбитр отменил взятие ворот «Зенита», посчитав, что у полузащитника Хорхе Карраскаля был офсайд.

Фото: Матч ТВ

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.



Нападающий «Зенита» Малком открыл счёт в добавленное к первому тайму время, из-за пределов штрафной замкнув передачу Андрея Мостового. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга мог открывать счёт раньше, но несколько спасений совершил Игорь Акинфеев. На 60-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов заработал пенальти, который сумел реализовать сам на 63-й. На 85-й минуте дальним ударом Густаво Мантуан принёс «Зениту» победу. Это дебютная игра бразильского футболиста за команду.



«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).