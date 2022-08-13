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Федотов: Карраскалю пришлось слетать в Турцию за визой — там подхватил простуду

Федотов: Карраскалю пришлось слетать в Турцию за визой — там подхватил простуду
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не вышел с первых минут в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:2).

«Карраскаль? Он не был готов играть больше, так как приболел. И чувствовал мышечный дискомфорт. После домашнего матча ему пришлось слетать в Турцию за визой, где он подхватил простуду. Мы видели, как команда преобразилась во втором тайме», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).

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