Федотов назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался недоволен поражением команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:2).

«Недоволен, конечно. Соперник серьёзный, как поражение может вызывать восторг? Поражение всегда поражение, даже при хорошей игре. Но что включили мужиков, показали мастерство… Всё дело в психологии. В этом отношении ещё расти и расти», — приводит слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).