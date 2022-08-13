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Владимир Федотов: защитники ЦСКА пятый тур подряд бьются как львы

Владимир Федотов: защитники ЦСКА пятый тур подряд бьются как львы
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кадровой ситуации в обороне московской команды.

«На данный момент у нас защитники, которые уже пятый тур бьются как львы. Хотя среди них только один номинальный защитник. Когда ситуация изменится, тогда у нас появится возможность двигать что-то впереди», — приводит слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).

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