Федотов: возникали проблемы в опорной зоне, стоило её освежить

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру команды в опорной зоне в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Смена опорной зоны? И жёлтые карточки сказались, плюс ребята подустали. Возникали проблемы. Стоило эту зону освежить. Это сыграло свою положительную роль. Ермаков вышел хорошо и плодотворно. Начали показывать те вещи, которые отрабатываем на тренировках», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).