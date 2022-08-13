Радченко — о матче с ЦСКА: «Зенит» мог уходить на перерыв со счётом 3:0

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру команды в матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Результат закономерный. «Зенит» имел большое преимущество и мог игру закончить в первом тайме. Если посмотреть статистику владения мячом, то «Зенит» владел 67%, а ЦСКА всего 33% времени. Такие голевые моменты, которые были у «Зенита» в первом тайме, нужно было забивать. Они могли спокойно уходить на перерыв со счётом 3:0.



Во втором тайме после непонятного пенальти в ворота «Зенита» игра стала равной. Было понятно, что тот, кто забьёт первым, выиграет этот матч», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).