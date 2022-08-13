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«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Ренном», Головин провёл 63 минуты

«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Ренном», Головин провёл 63 минуты
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Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Ренн». Встреча завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

С 15-й минуты монегаски были вынуждены играть в меньшинстве — прямую красную карточку получил Юссуф Фофана. На 33-й минуте защитник хозяев Аксель Дисаси не реализовал пенальти. На 59-й минуте усилиями форварда Гаэтана Лаборде «Ренн» вышел вперёд — 1:0. Отыграться «Монако» удалось на 72-й минуте — отличился швейцарский нападающий Брил Эмболо. Александр Головин был заменён на 64-й минуте, вместо него на поле вышел Исмаил Якобс. На счету российского полузащитника два удара по воротам (один из них — в створ), 22 передачи и два отбора.

В матчах 1-го тура Лиги 1 «Монако» одержал победу в игре со «Страсбургом» (2:1), а «Ренн» уступил «Лорьяну» (0:1).

Франция - Лига 1. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Лаборде – 59'   1:1 Эмболо – 72'
Удаления: Фофана – 15' / нет
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