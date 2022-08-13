«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Ренном», Головин провёл 63 минуты

Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Ренн». Встреча завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.



С 15-й минуты монегаски были вынуждены играть в меньшинстве — прямую красную карточку получил Юссуф Фофана. На 33-й минуте защитник хозяев Аксель Дисаси не реализовал пенальти. На 59-й минуте усилиями форварда Гаэтана Лаборде «Ренн» вышел вперёд — 1:0. Отыграться «Монако» удалось на 72-й минуте — отличился швейцарский нападающий Брил Эмболо. Александр Головин был заменён на 64-й минуте, вместо него на поле вышел Исмаил Якобс. На счету российского полузащитника два удара по воротам (один из них — в створ), 22 передачи и два отбора.

В матчах 1-го тура Лиги 1 «Монако» одержал победу в игре со «Страсбургом» (2:1), а «Ренн» уступил «Лорьяну» (0:1).