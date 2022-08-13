«Ньюкасл» не сумел обыграть «Брайтон», «Саутгемптон» и «Лидс» сыграли вничью

В английской Премьер-лиге состоялось ещё три матча. Во всех были зафиксированы ничьи, и лишь в одной встрече были забитые мячи.

«Ньюкасл Юнайтед» не сумел обыграть «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча команд закончилась со счётом 0:0.



Ничьей разошлись «Саутгемптон» и «Лидс». Но в этой встрече было забито уже четыре мяча. На дубль Родриго в составе «Лидса» у хозяев результативными ударами ответили Джо Арибо и Кайл Уолкер-Питерс. Оба мяча были забиты в последние 20 минут.



Не сумели забить «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Встреча команд закончилась безголевой ничьей, хотя у обеих команд были отличные шансы, чтобы отличиться.



Пока турнирную таблицу АПЛ возглавляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Они в двух турах набрали по шесть очков.