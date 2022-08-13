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«Ньюкасл» не сумел обыграть «Брайтон», «Саутгемптон» и «Лидс» сыграли вничью

«Ньюкасл» не сумел обыграть «Брайтон», «Саутгемптон» и «Лидс» сыграли вничью
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В английской Премьер-лиге состоялось ещё три матча. Во всех были зафиксированы ничьи, и лишь в одной встрече были забитые мячи.

«Ньюкасл Юнайтед» не сумел обыграть «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча команд закончилась со счётом 0:0.

Ничьей разошлись «Саутгемптон» и «Лидс». Но в этой встрече было забито уже четыре мяча. На дубль Родриго в составе «Лидса» у хозяев результативными ударами ответили Джо Арибо и Кайл Уолкер-Питерс. Оба мяча были забиты в последние 20 минут.

Не сумели забить «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Встреча команд закончилась безголевой ничьей, хотя у обеих команд были отличные шансы, чтобы отличиться.

Пока турнирную таблицу АПЛ возглавляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Они в двух турах набрали по шесть очков.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Фулхэм
Лондон
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Родриго – 46'   0:2 Родриго – 60'   1:2 Арибо – 72'   2:2 Уолкер-Питерс – 81'
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Комментарии
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