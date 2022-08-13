Мантуан — о победном голе в ворота ЦСКА: лучшего дебюта и представить не мог

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал первый мяч в составе российской команды. Он стал победным в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Лучшего дебюта и представить не мог. Спасибо богу, семье, друзьям, которые всегда рядом и поддерживают. Не хочу останавливаться на достигнутом. Хочу продолжать работать дальше, чтобы забить ещё множество голов», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).