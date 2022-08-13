Новичок «Зенита» Мантуан рассказал о своём голе в ворота ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой победный мяч в ворота ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Дальний удар — одна из моих сильных сторон. Всегда бью из позиции, если она удобная, если я чувствую себя комфортно в этот момент. На тренировках достаточно отрабатываю момент завершения атак, поэтому это не что-то для меня новое. Сегодня всё сложилось идеально и мяч хорошо лёг. Буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).
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