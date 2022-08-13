Созин: ЦСКА должен был побеждать 2:1, но судья отменил гол «Зениту» из-за волос Карраскаля

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал судейство в матче санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА (2:1).

«Я никогда не обсуждал судей. Делать это можно только в рамках регламента. Но есть вопрос о нашем футболе, который невольно затрагивает судейство – это вектор его развития. Неоднократно говорилось, что футбол у нас направлен на атаку, на активные действия впереди. Так вот как он может быть направлен на атаку, если судья увидел, что волосы Карраскаля были на пару миллиметров ближе к воротам «Зенита», чем у защитника? Кажется, что если из-за этого надо поднимать флаг, то футбол наш направлен не на атаку, а на то, чтобы это зрелище было несмотрибельно.



Судя по тем картинкам и стоп-кадрам, что я сейчас вижу, в том числе и на «Чемпионате», невозможно сказать, был офсайд или нет. Да, хозяева в первом тайме наиграли не на три, а даже на пять голов. А по итогу ЦСКА должен был побеждать 2:1, но судья увидел волосы Карраскаля и из-за этого отменил гол «Зениту». Это не вопрос к конкретному человеку, это вопрос нашего вектора – хотим мы атакующий футбол или нет? По таким моментам, кажется, нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.