Три пенальти и драматичный финал матча — в видеообзоре игры «Локомотив» — «Крылья Советов»

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 68-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков. В компенсированное время матча хавбек «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти и сравнял счёт. Таким образом, «Локомотив» продлил серию без побед в нынешнем розыгрыше чемпионата России до пяти матчей.
Самарские «Крылья Советов» набрали пять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (3) — на 14-м месте. Лидерами соревнований являются московские команды ЦСКА (10) и «Спартак» (10). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
- 13 августа 2022
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