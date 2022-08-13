Мантуан мощно дебютировал, фанаты делали отсылку к Fan ID через кино. Фото победы «Зенита»

13 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой победный мяч в ворота ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Дальний удар — одна из моих сильных сторон. Всегда бью из позиции, если она удобная, если я чувствую себя комфортно в этот момент. На тренировках достаточно отрабатываю момент завершения атак, поэтому это не что-то для меня новое. Сегодня всё сложилось идеально и мяч хорошо лёг. Буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.