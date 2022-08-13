Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монца» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: в матче «Зенит» — ЦСКА закономерна была бы ничья

Канищев: в матче «Зенит» — ЦСКА закономерна была бы ничья
Комментарии

Бывший российский нападающий Анатолий Канищев прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень динамичный матч с интригой. Зрелище получилось. Что касается закономерности результата, то сложно сказать однозначно. Дело в том, что по началу матча «Зенит» просто подавлял соперника. Учитывая такое преимущество, конечно, можно считать счёт закономерным. В середине второго тайма «Зенит» очень сильно просел физически. ЦСКА прибодрился и имел преимущество.

Второй гол ЦСКА — достаточно спорный эпизод. Нельзя сказать, что результат закономерен. Закономерна была бы ничья по тому, как складывался матч. «Зенит» выжал максимум из этой игры», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка «Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022