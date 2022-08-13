Канищев: в матче «Зенит» — ЦСКА закономерна была бы ничья

Бывший российский нападающий Анатолий Канищев прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Очень динамичный матч с интригой. Зрелище получилось. Что касается закономерности результата, то сложно сказать однозначно. Дело в том, что по началу матча «Зенит» просто подавлял соперника. Учитывая такое преимущество, конечно, можно считать счёт закономерным. В середине второго тайма «Зенит» очень сильно просел физически. ЦСКА прибодрился и имел преимущество.
Второй гол ЦСКА — достаточно спорный эпизод. Нельзя сказать, что результат закономерен. Закономерна была бы ничья по тому, как складывался матч. «Зенит» выжал максимум из этой игры», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 августа 2022
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