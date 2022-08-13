«КАМАЗ» обыграл «Волгу» и упрочил лидерство в Первой лиге
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В Ульяновске на стадионе «Труд им. Льва Яшина» завершился очередной матч 5-го тура Первой лиги. Местная «Волга» принимала «КАМАЗ».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 54-й минуте Сергей Серченков открыл счёт, а затем Алексей Цыганков отправил мяч в собственные ворота. Отыграть хотя бы один мяч хозяевам так и не удалось.
«КАМАЗ» одержал уже четвёртую победу в первых пяти матчах. Команда из Набережных Челнов возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 13 очков. «Волга», которая в прошлом сезоне выступала в ФНЛ-2, замыкает турнирную таблицу. Команда из Ульяновска набрала в пяти турах лишь одно очко.
Ещё в одном матче 5-го тура Первой лиги «Шинник» и «Родина» сыграли вничью. Встреча команд закончилась со счётом 1:1.
Россия - Мелбет Первая лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Родина
Москва
1:0 Семёнов – 6' 1:1 Морозов – 56'
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