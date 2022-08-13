«КАМАЗ» обыграл «Волгу» и упрочил лидерство в Первой лиге

В Ульяновске на стадионе «Труд им. Льва Яшина» завершился очередной матч 5-го тура Первой лиги. Местная «Волга» принимала «КАМАЗ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 54-й минуте Сергей Серченков открыл счёт, а затем Алексей Цыганков отправил мяч в собственные ворота. Отыграть хотя бы один мяч хозяевам так и не удалось.

«КАМАЗ» одержал уже четвёртую победу в первых пяти матчах. Команда из Набережных Челнов возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 13 очков. «Волга», которая в прошлом сезоне выступала в ФНЛ-2, замыкает турнирную таблицу. Команда из Ульяновска набрала в пяти турах лишь одно очко.

Ещё в одном матче 5-го тура Первой лиги «Шинник» и «Родина» сыграли вничью. Встреча команд закончилась со счётом 1:1.