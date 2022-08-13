Канищев — о незасчитанном голе ЦСКА: по-нормальному был чистый гол
Поделиться
Бывший нападающий Анатолий Канищев высказался о незасчитанном голе ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:2) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сложно сказать, был ли офсайд у Карраскаля в эпизоде со вторым голом. Смотря что считается офсайдом. Чисто визуально не было, но если чертить линии и средний палец вдруг забежал в офсайд, то можно считать иначе. Это нормальные вещи. Офсайд должен считаться в пользу атакующей команды. Понятное дело, «Зенит» на своём поле — здесь всё работает в одну сторону. Но если честно, то по-нормальному был чистый гол», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).
Новость по темеКанищев: в матче «Зенит» — ЦСКА закономерна была бы ничья
Комментарии
- 13 августа 2022
-
21:53
-
21:32
-
21:27
-
21:26
-
21:15
-
21:05
-
20:59
-
20:57
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:41
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:33
-
19:32
-
19:29
-
19:26
Партнерский контент