Канищев — о незасчитанном голе ЦСКА: по-нормальному был чистый гол

Бывший нападающий Анатолий Канищев высказался о незасчитанном голе ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:2) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сложно сказать, был ли офсайд у Карраскаля в эпизоде со вторым голом. Смотря что считается офсайдом. Чисто визуально не было, но если чертить линии и средний палец вдруг забежал в офсайд, то можно считать иначе. Это нормальные вещи. Офсайд должен считаться в пользу атакующей команды. Понятное дело, «Зенит» на своём поле — здесь всё работает в одну сторону. Но если честно, то по-нормальному был чистый гол», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).