«Барселона» — «Райо Вальекано»: Левандовски, Рафинья и Кристенсен — в стартовом составе
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Сегодня, 13 августа, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Альба, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Рафинья, Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Левандовски.
Запасные: Пике, Фати, Торрес, Депай, Пьянич, Обамеянг, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Бальде, Тенас.
Отметим, что с первых минут в составе «Барселоны» выйдут три новичка — Андреас Кристенсен, Рафинья и Роберт Левандовски. В запасе остался Франк Кессье, Жюль Кунде не заявлен на игру с «Райо Вальекано».
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