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«Аталанта» без Миранчука начала сезон Серии А с победы над «Сампдорией»

«Аталанта» без Миранчука начала сезон Серии А с победы над «Сампдорией»
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Сегодня, 13 августа, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе «Сампдория» в 1-м туре чемпионата Италии сыграла с «Аталантой». Финальный свисток главного арбитра Федерико Дионизи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Единственный гол в матче на 26-й минуте с передачи Марио Пашалича забил Рафаэл Толой. В концовке матча нападающий Адемола Лукман увеличил преимущество гостей. Отметим, что это первая игра, которую «Аталанта» проводила без российского полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек был арендован на сезон «Торино» с правом выкупа.

В следующем туре «Аталанта» сыграет дома с действующим чемпионом Италии «Миланом» в воскресенье, 21 августа. Сампдорию» ожидает домашняя игра с туринским «Ювентусом». Матч состоится в понедельник, 22 августа.

Италия - Серия А. 1-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Толой – 26'   0:2 Лукман – 90+5'
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