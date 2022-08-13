«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»

Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимал «Манчестер Юнайтед». «Пчёлы» сенсационно одержали разгромную победу — 4:0.
Первый гол в ворота «красных дьяволов» на 10-й минуте отправил полузащитник «Брентфорда» Джош да Силва. Удвоил преимущество «пчёл» на 18-й минуте датский хавбек Матиас Йенсен. Третий гол пришёлся на 30-ю минуту, отличился новичок команды Бен Ми. Четвёртый мяч в ворота «Юнайтед» на счету француза Брайана Мбемо.
Криштиану Роналду вышел с первых минут и провёл на поле весь матч. Португалец нанёс шесть ударов по воротам (два из них — в створ) и выполнил 26 передач. В общей сложности «Брентфорд» нанёс 13 ударов по воротам соперника (семь в створ), «Юнайтед» — 15 (четыре в створ).
Напомним, в матчах 1-го тура «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», а «Брентфорд» сыграл вничью с «Лестером».
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