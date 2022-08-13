Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монца» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»
Комментарии

Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимал «Манчестер Юнайтед». «Пчёлы» сенсационно одержали разгромную победу — 4:0.

Первый гол в ворота «красных дьяволов» на 10-й минуте отправил полузащитник «Брентфорда» Джош да Силва. Удвоил преимущество «пчёл» на 18-й минуте датский хавбек Матиас Йенсен. Третий гол пришёлся на 30-ю минуту, отличился новичок команды Бен Ми. Четвёртый мяч в ворота «Юнайтед» на счету француза Брайана Мбемо.

Криштиану Роналду вышел с первых минут и провёл на поле весь матч. Португалец нанёс шесть ударов по воротам (два из них — в створ) и выполнил 26 передач. В общей сложности «Брентфорд» нанёс 13 ударов по воротам соперника (семь в створ), «Юнайтед» — 15 (четыре в створ).

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 да Силва – 10'   2:0 Йенсен – 18'   3:0 Ми – 30'   4:0 Мбемо – 35'

Напомним, в матчах 1-го тура «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», а «Брентфорд» сыграл вничью с «Лестером».

Новость по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022