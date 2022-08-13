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«Милан» обыграл «Удинезе» на старте сезона в Серии А

«Милан» обыграл «Удинезе» на старте сезона в Серии А
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» завершился матч первого тура Серии А. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу миланцев.

На 2-й минуте «Удинезе» открыл счёт, гостей вперёд вывел Родриго Бекао. Но уже на 11-й минуте Тео Эрнандес восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А на 15-й минуте Анте Ребич вывел «Милан» вперёд.

Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счёте. Адам Масина восстановил равновесие уже в компенсированное время. После перерыва «Милан» забил ещё дважды, отличились Браим Диас и Ребич.

«Милан» является действующим чемпионом Италии. Таким образом, команда начала защиту титула с победы.

Италия - Серия А. 1-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
4 : 2
Удинезе
Удине
0:1 Бекао – 2'   1:1 Эрнандес – 11' (пен)   2:1 Ребич – 15'   2:2 Масина – 45+4'   3:2 Диас – 46'   4:2 Ребич – 68'
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