«Милан» обыграл «Удинезе» на старте сезона в Серии А
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» завершился матч первого тура Серии А. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу миланцев.
На 2-й минуте «Удинезе» открыл счёт, гостей вперёд вывел Родриго Бекао. Но уже на 11-й минуте Тео Эрнандес восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А на 15-й минуте Анте Ребич вывел «Милан» вперёд.
Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счёте. Адам Масина восстановил равновесие уже в компенсированное время. После перерыва «Милан» забил ещё дважды, отличились Браим Диас и Ребич.
«Милан» является действующим чемпионом Италии. Таким образом, команда начала защиту титула с победы.
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