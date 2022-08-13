Правильно ли судьи отменили гол ЦСКА в ворота «Зенита»?
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Правильно ли судейская бригада Павла Кукуяна отменила гол ЦСКА в ворота «Зенита» (1:2) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ)?
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