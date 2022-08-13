Миранчук забил свой первый гол за «Торино»
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Российский полузащитник Алексей Миранчук забил свой первый гол в дебютном матче за «Торино» с «Монцей».
Алексей отличился на 43-й минуте игры, таким образом, к концу первого тайма туринцы ведут со счётом 1:0. Результативный пас оформил парагвайский форвард Антонио Санабрия. За первый тайм Миранчук нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Также на его счету один отбор, 11 передач и 16 касаний мяча за первую половину игры.
«Монца» проводит дебютный в своей истории матч в Серии А. Встреча проходит на стадионе «Комунале Бриантео», её обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Монцу» возглавляет Джованни Строппа, «Торино» — Иван Юрич. Туринцы в прошлом сезоне заняли 10-е место.
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