Роберто Фернандес: Варела сбежал? Я останусь, очень рад быть в «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес признался, что не собирается покидать российскую команду, следуя примеру уругвайца Гильермо Варелы.
«Варела сбежал? Я останусь, очень рад быть здесь и останусь», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
22-летний Фернандес перешёл в «Динамо» 26 июля 2022 года из «Гуарани» (Парагвай) за € 3 млн (данные Transfermarkt). В двух матчах за московскую команду защитник забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Фернандес вызывался в молодёжные сборные Парагвая различных возрастов, но пока ещё не дебютировал за национальную команду своей страны.
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