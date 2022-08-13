Влашич заменил Миранчука в перерыве матча «Монца» — «Торино»

Сегодня, 13 августа, в матче 1-го тура итальянской Серии А встречаются новичок лиги «Монца» и «Торино». После первого тайма благодаря голу Алексея Миранчука туринцы выигрывают — 1:0.

В перерыве Алексей был заменён, вместо него на поле вышел Никола Влашич, арендованный «быками» у лондонского «Вест Хэма». Ранее сербский полузащитник выступал за московский ЦСКА.

Таким образом, в дебютном матче за «Торино» Миранчук нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Также на его счету один отбор, 11 передач и 16 касаний мяча.

Встреча проходит на стадионе «Комунале Бриантео», её обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Монцу» возглавляет Джованни Строппа, «Торино» — Иван Юрич.