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Анна Асти разогревала стадион, Сафонов устраивал потасовку. «Динамо» — «Краснодар»: фото

Анна Асти разогревала стадион, Сафонов устраивал потасовку. «Динамо» — «Краснодар»: фото
«Динамо» — «Краснодар»
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13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Новичок московского «Динамо», парагвайский защитник Роберто Фернандес оценил выступление бело-голубых на старте сезона РПЛ.

«В игре есть и позитивные, и негативные моменты. В первом тайме скорее отрицательные: мяч мало держался, соперник больше контролировал его и было больше моментов. Во втором тайме мы немного взяли контроль над мячом и стали увереннее играть.

Никогда нельзя быть довольным на 100%. Нужно работать. Я считаю, что мы работаем и находимся на правильном пути. Очень интенсивно работаем на тренировках. Команда прогрессирует», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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