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Президент «Барселоны» не исключил трансфер новых игроков, клуб ранее не смог заявить Кунде

Президент «Барселоны» не исключил трансфер новых игроков, клуб ранее не смог заявить Кунде
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб не завершил работу на трансферном рынке.

«Я не собираюсь ничего комментировать про игроков из уважения к клубам, за которые они выступают. Я настаиваю на том, что, если нам нравится футболист, мы сначала говорим с его клубом. У многих были плохие предчувствия, они считали, что мы не сможем добиться всего этого, но если ты много работаешь, то получаешь то, что хочешь, и это ещё не конец.

Осталось около полумесяца для работы над подписаниями, которые сделают команду сильнее», — приводит слова Лапорты DAZN.

Напомним, «Барселона» не смогла заявить защитника Жюля Кунде на сезон в чемпионате Испании. Французский футболист, купленный у «Севильи», пропустил матч 1-го тура с «Райо Вальекано».

Опасный удар Педри из-за пределов штрафной в матче с «Райо». Видеоролик:

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