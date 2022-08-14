Президент «Барселоны» не исключил трансфер новых игроков, клуб ранее не смог заявить Кунде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб не завершил работу на трансферном рынке.
«Я не собираюсь ничего комментировать про игроков из уважения к клубам, за которые они выступают. Я настаиваю на том, что, если нам нравится футболист, мы сначала говорим с его клубом. У многих были плохие предчувствия, они считали, что мы не сможем добиться всего этого, но если ты много работаешь, то получаешь то, что хочешь, и это ещё не конец.
Осталось около полумесяца для работы над подписаниями, которые сделают команду сильнее», — приводит слова Лапорты DAZN.
Напомним, «Барселона» не смогла заявить защитника Жюля Кунде на сезон в чемпионате Испании. Французский футболист, купленный у «Севильи», пропустил матч 1-го тура с «Райо Вальекано».
Опасный удар Педри из-за пределов штрафной в матче с «Райо». Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 14 августа 2022
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:32