Сафонов: Галицкий говорит, что футболисты «Краснодара» не должны отходить от своего стиля

Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о советах, которые даёт команде её владелец Сергей Галицкий.

«Галицкий регулярно приезжает и общается с командой. Что он говорил? Мы не должны отходить от своего стиля. Руководство клуба рассчитывает, что мы будем сохранять те особенности «Краснодара», которые были до ухода легионеров. Также он сказал, что руководство нас полностью поддерживает. Мы выходим побеждать в каждом матче», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

23-летний Сафонов — воспитанник краснодарского клуба. В 114 матчах за «быков» вратарь пропустил 136 мячей и 33 раза сыграл «на ноль». Соглашение между Сафоновым и «Краснодаром» истекает летом 2023 года.

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