Матвей Сафонов объяснил, почему его не злит, что «Краснодар» считают слабым

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к фразам о низком уровне кубанской команды.

«Меня не злит, что «Краснодар» считают слабым. Я логически рассуждаю: когда средний возраст команды сильно падает, приходят игроки, которые дебютируют в этом сезоне в РПЛ, естественно, что букмекеры и журналисты не будут делать на нас ставку. В этой ситуации намного интереснее доказать обратное», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

23-летний Сафонов — воспитанник краснодарского клуба. В 114 матчах за «быков» вратарь пропустил 136 мячей и 33 раза сыграл «на ноль». Соглашение между Сафоновым и «Краснодаром» истекает летом 2023 года.

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