«Барселона» в меньшинстве сыграла в нулевую ничью с «Райо», статистика ударов: 21-4

В ночь на 14 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда сыграла в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась нулевой ничьей.
Отметим, что «Барселона» владела преимуществом, которое не смогла преобразовать в забитые мячи. Команда Хави нанесла 21 удар по воротам (четыре у «Райо Вальекано»), из которых в створ пришлось шесть (два у соперника). Также «Барселона» владела мячом 68% игрового времени. На 93-й минуте вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Фалькао получил хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс.
Удаление Серхио Бускетса. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 14 августа 2022
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:32