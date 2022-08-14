«Барселона» в меньшинстве сыграла в нулевую ничью с «Райо», статистика ударов: 21-4

В ночь на 14 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда сыграла в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Отметим, что «Барселона» владела преимуществом, которое не смогла преобразовать в забитые мячи. Команда Хави нанесла 21 удар по воротам (четыре у «Райо Вальекано»), из которых в створ пришлось шесть (два у соперника). Также «Барселона» владела мячом 68% игрового времени. На 93-й минуте вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Фалькао получил хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс.

Удаление Серхио Бускетса. Видеоролик:

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