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«Барселона» — «Райо Вальекано» 0:0, результат матча 1-го тура чемпионата Испании 14 августа 2022 года

«Барселона» в меньшинстве сыграла в нулевую ничью с «Райо», статистика ударов: 21-4
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В ночь на 14 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда сыграла в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Отметим, что «Барселона» владела преимуществом, которое не смогла преобразовать в забитые мячи. Команда Хави нанесла 21 удар по воротам (четыре у «Райо Вальекано»), из которых в створ пришлось шесть (два у соперника). Также «Барселона» владела мячом 68% игрового времени. На 93-й минуте вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Фалькао получил хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс.

Удаление Серхио Бускетса. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Испания - Примера. 1-й тур
13 августа 2022, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
Удаления: Бускетс – 90+3' / нет
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