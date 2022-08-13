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«Интер» обыграл «Лечче» благодаря голу на пятой компенсированной минуте

«Интер» обыграл «Лечче» благодаря голу на пятой компенсированной минуте
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Сегодня, 13 августа, в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Лечче» на стадионе «Виа Дель Маре» принимал вице-чемпиона, миланский «Интер». Матч завершился победой «нерадзурри» — 2:1.

Уже на 2-й минуте матча с передачи Маттео Дармиана отличился вернувшийся в «Интер» бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. «Лечче» отыгрался на 48-й минуте — гол с паса Федерико Ди Франческо забил форвард Ассан Сесай. Победу «Интеру» на пятой добавленной ко второму тайму минуте принёс гол вышедшего на замену Дензела Дюмфриса, результативная передача на счету Лаутаро Мартинеса.

В матчах 2-го тура Серии А «Интер» дома сыграет со «Специей», а «Лечче» в гостях с «Сассуоло». Жёлто-красные провели прошлый сезон в Серии В, команда стала чемпионом этой лиги.

Италия - Серия А. 1-й тур
13 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Лукаку – 2'   1:1 Сесай – 48'   1:2 Дюмфрис – 90+5'
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